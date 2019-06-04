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Hatay'da 3 DEAŞ'lı yakalandı

24 dakika önce

Hatay'da 3 DEAŞ'lı yakalandıHATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesinde 3 Deaş'lı yakalandı.

Hatay'da 3 DEAŞ'lı yakalandı
HATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesinde 3 Deaş'lı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi kırsalında Suriye sınırında arama tarama devriye görevi yürüten güvenlik güçleri bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Yapılan müdahale sonrası araçta bulunan A.M., M.H. ve C.Z. güvenlik güçlerince durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada mühimmat, silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahsın yapılan inceleme ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgulanan ve DEAŞ terör üyesi oldukları tespit edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Hatay'da 3 DEAŞ'lı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Suriye, Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa
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