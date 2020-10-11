Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

11.10.2020 15:57
Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki iki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki iki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Uluçınar Mahallesi'ndeki iki adresten 5 cep telefonu, bir miktar para ve bir ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları H.C.Ç, A.N.Ç. ve A.Ş'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık, Eylül, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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