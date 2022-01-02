HATAY'DA 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

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HATAY'da ev, araç ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen F.B., H.B. ile E.B., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 koyun, 3 motosiklet, televizyon, teyp ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen F.B., H.B. ve E.B., İskenderun ilçesine bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 4 koyun, 3 motosiklet, televizyon, teyp, 3 cep telefonu ele geçirdi. Ayrıca evdeki çamaşır makinesinin motor kısmını açan polis, 2 ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.