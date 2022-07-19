İskenderun'da hırsızlık operasyonu - Son Dakika
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İskenderun'da hırsızlık operasyonu

19.07.2022 16:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 3

şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla K.G, D.Ç. ve E.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 12 bin 400 lira, cep telefonu ile şasi numarası kazınmış 2 motosiklet bulundu.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da hırsızlık operasyonu - Son Dakika

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