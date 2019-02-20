Hatay'da 3 Kadın Cesedi Bulundu
48 dakika önce
Hatay'da 3 kadın cesedi bulundu Afrin çayında bulunan Suriye uyruklu kadınların cesetleri Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin çayında 3 kadın cesedi bulundu.
Hatay
'da 3 kadın cesedi bulundu Afrin
çayında bulunan Suriye
uyruklu kadınların cesetleri Reyhanlı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin çayında 3 kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa
Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı.
Olay yerine gelen savcı tarafından incelenen cesetler sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suriye uyruklu oldukları bildirilen kadınların ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: İHA
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