Hatay'da 3 kadın cesedi bulundu

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İlk Bebeklerini Kucaklarına Alan Arda Turan'ın Eşinden Şaşırtan Açıklama: 4'üncü Çocuğa Kadar Ara Vermeyeceğiz

Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu