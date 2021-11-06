HATAY'DA 3 KATLI BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

HATAY'da bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada oturanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi'ndeki 3 katlı Çolakoğlu apartmanının kazan dairesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, alevleri gören çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve bina içerisinde mahsur kalanları tahliye ederken, yangın, kısa sürede ekiplerce söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.