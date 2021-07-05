Hatay'da 3 otomobilde 28 göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 28 göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen kara yolunda 3 otomobili durdurdu.
Araçlarda kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla giren 28 göçmeni tespit etti.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Suriye uyruklu 3 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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