Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

24.07.2022 12:15
Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobiller, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçlardaki Havva Alkış ve Faruk Bayraktar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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