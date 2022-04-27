Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri ve kent protokolü, Medeniyetler Korosu'nun düzenlediği iftar sofrasında bir araya geldi.

Antakya Medeniyetler Evi bahçesinde düzenlenen etkinlikte iftar öncesi dua edildi.

Katılımcılar, koro üyelerinin evlerinde yaptığı yemeklerle hep birlikte iftarını açtı.

Koro Şefi Yılmaz Özfırat, buradaki konuşmasında, her yıl Kadir Gecesi'nde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu kardeşlik sofrasını herkese göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Özfırat, "Tek bir hedefimiz var. Her dilden ve her ırktan insanın Hatay'da kardeşçe bir arada yaşadığını göstermek istiyoruz. Yemeğe katılan, bu birlikteliğe katkı veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da katılımcıların Kadir Gecesini tebrik etti.

Anlamlı organizasyondan dolayı Medeniyetler Korosu'na teşekkür eden Doğan, "Geçtiğimiz pazar günü Paskalya'yı kutladık. Ondan önceki hafta Hamursuz Bayramıydı. Önümüzdeki hafta da Ramazan Bayramını kutlayacağız. Bu topraklar hepsini hoşgörüyle karşılayıp böyle güzel sofralara dönüştürecek nitelikte, kimlikte topraklar. Bu sofraya katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, 3 semavi din temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar da katıldı.