Son Dakika Haberleri: Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

43 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:47 
Amanos Dağları, Hatay, Ekonomi
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