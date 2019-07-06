Hatay'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
43 dakika önce
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:47
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları
kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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