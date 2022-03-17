Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi - Son Dakika
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Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi

17.03.2022 18:01
Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, 17 yaşındaki S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında 14 Mart'ta beşi S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı.

S.A'nın dini nikahlı eşi İ.D. "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi
Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi
Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi

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Cumhuriyet, Altınözü, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye gönderildi - Son Dakika


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