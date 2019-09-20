Son Dakika Haberleri: Hatay'da 30 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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Hatay'da 30 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

50 dakika önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hatay'da 30 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. 3 organizatör mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Kışlak ve Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla Suriye sınırından kaçak olarak geçiş yaptığı belirlenen 30 Suriyeliyi yakaladı. Kaçak göçmenler gözaltına alınırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının arıdından adliyeye sevk edildi. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Yayladağı, Jandarma, Kışlak, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:53 Kaynak: DHA
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