Son Dakika Haberleri: Hatay'da 315 Adet Sahte Dolar Ele Geçirildi

Hatay'da 315 Adet Sahte Dolar Ele Geçirildi

34 dakika önce

Hatay'da bir depoda 1 dolarlık ve 100 dolarlık toplamda 315 adet sahte banknot ele geçirildi.

Hatay'da 315 Adet Sahte Dolar Ele Geçirildi, System.String[]
Hatay'da bir depoda 1 dolarlık ve 100 dolarlık toplamda 315 adet sahte banknot ele geçirildi.

Merkez Antakya ilçesinde bir depoda sahte para basıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 dolarlık 85 tane ve 100 dolarlık 230 tane sahte banknot ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Antakya, Merkez, Hatay, 3. Sayfa
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