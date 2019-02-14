Hatay'da 315 Adet Sahte Dolar Ele Geçirildi

Hatay'da bir depoda 1 dolarlık ve 100 dolarlık toplamda 315 adet sahte banknot ele geçirildi.

Hatay'da bir depoda 1 dolarlık ve 100 dolarlık toplamda 315 adet sahte banknot ele geçirildi.



Merkez Antakya ilçesinde bir depoda sahte para basıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 dolarlık 85 tane ve 100 dolarlık 230 tane sahte banknot ele geçirdi.



Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HATAY

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