Son Dakika Haberleri: Hatay'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:55 Kaynak: AA

Türkiye, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel
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