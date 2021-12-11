Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay 'da, iki suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

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