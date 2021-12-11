Hatay'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da, iki suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahla yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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