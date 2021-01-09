Hatay'da 322 uyuşturucu hap ve 6 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde, evinde 322 uyuşturucu hap ve 6 kilo 200 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanlı Mahallesi'nde yaşayan E.A'nın (49) uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğunu ve kullandığını tespit etti.
Narkotik köpeği "Öyle"nin de katılımıyla adreste arama yapan ekipler, 322 uyuşturucu hap, 6 kilo 200 gram esrar, 47 kök Hint keneviri, 40 litre sahte içki, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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