Son Dakika Haberleri: Hatay'da 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

29 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 33 düzensiz göçmen, işlemler için jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Türkiye, Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel
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