Son Dakika Haberleri: Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 33 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG sınırın sıfır noktasında mevzilendi, sürekli yangın çıkarıyorlar
Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat Kaporasını aldı, sattığı adam ve aracı kayıplara karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:39:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]