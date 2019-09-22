Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 33 düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya teslim edildi.
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