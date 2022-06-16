Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çerçevesinde yürütülen çalışma esnasında M.P. isimli şahsın kaçak olarak telefon elde ettiği tespit edildi. Cep telefonlarını Kırıkhan ilçesinde satışa sunduğu bilgisinin alınması üzerine de şahsa ait kargo kolisi içerisinde yapılan aramada, 34 adet kaçak cep telefonu, 46 adet şarj adaptörü ve 48 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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