Hatay'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

16.06.2022 13:29
Hatay'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 34 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 34 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çerçevesinde yürütülen çalışma esnasında M.P. isimli şahsın kaçak olarak telefon elde ettiği tespit edildi. Cep telefonlarını Kırıkhan ilçesinde satışa sunduğu bilgisinin alınması üzerine de şahsa ait kargo kolisi içerisinde yapılan aramada, 34 adet kaçak cep telefonu, 46 adet şarj adaptörü ve 48 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 34 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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