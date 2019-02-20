Hatay'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.



Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.





Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 34 Suriye uyruklu, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.

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