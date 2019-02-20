Son Dakika Haberleri: Hatay'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

52 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 34 Suriye uyruklu, gerekli işlemler için jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Altınözü, Hatay, Güncel
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