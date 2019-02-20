Hatay'da 34 Kaçak Göçmen Yakalandı
2 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen Suriye uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye
'ye geçtikleri tespit edilen Suriye
uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay-Suriye sınırında görev yaparken şüpheli bir grubu durduran jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 34 kişinin kaçak yoldan Türkiye'ye girdiklerini belirledi. Jandarma
ekipleri tarafından ifadeleri alınan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:13 Kaynak: İHA
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