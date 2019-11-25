Son Dakika Haberleri: Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 35 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen yabancı uyruklu 35 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - HATAY

Altınözü, Türkiye, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:11:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da 35 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]