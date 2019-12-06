Son Dakika Haberleri: Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'da 350 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kırıkhan karayolu üzerindeki Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında, Diyarbakır'dan Hatay'a getirilen 350 kilo kaçak tütün, 8 bin adet sigara filtresi, 50 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Araç sürücüsü İ.K. (22) gözaltına alındı. - HATAY

Jandarma, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:34 Kaynak: İHA
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