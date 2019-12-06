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Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:32 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Kırıkhan- Hassa kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 ABK 374 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün, 8 bin adet sigara filtresi ve 50 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücü İ.K. (22) gözaltına alındı.
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