Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Kırıkhan- Hassa kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 ABK 374 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün, 8 bin adet sigara filtresi ve 50 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücü İ.K. (22) gözaltına alındı.