Son Dakika Haberleri: Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Hatay'da 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Kırıkhan- Hassa kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 31 ABK 374 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 350 kilogram gümrük kaçağı tütün, 8 bin adet sigara filtresi ve 50 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücü İ.K. (22) gözaltına alındı.

Kırıkhan, Hassa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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