Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi

07.04.2022 10:40
Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 350 litre sahte içki ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 350 litre sahte içki ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen R.E. ve Y.E'ye ait eve baskın yaptı.

Adreste 350 litre sahte içki, 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

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Jandarma, Antakya, Sigara, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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