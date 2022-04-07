Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde 350 litre sahte içki ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen R.E. ve Y.E'ye ait eve baskın yaptı.
Adreste 350 litre sahte içki, 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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