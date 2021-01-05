Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

05.01.2021 11:41
Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında durdurulan otomobilden 360 kilogram kaçak nargile tütünü çıktı.

Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında durdurulan otomobilden 360 kilogram kaçak nargile tütünü çıktı. Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Belen ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan aramada, 360 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Araçta bulunan A.H. ve A.E. isimli yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Necati İvgin/İHA)

Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İskenderun, Otomobil, Yabancı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika


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