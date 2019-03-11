Son Dakika Haberleri: Hatay'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen, işlemler için jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:51 Kaynak: AA

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