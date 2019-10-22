Son Dakika Haberleri: Hatay'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 39 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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