Hatay'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
'nden alınan bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya
merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:01 Kaynak: İHA
Hatay 4,1 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
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