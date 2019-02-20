Son Dakika Haberleri: Hatay'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.35'te merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antakya merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Deprem Araştırma Enstitüsü, Samandağ, Hatay, Güncel
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