Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Akdeniz'de meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.
Akdeniz'de meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.
Akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Hatay Merkez olmak üzere tüm ilçelerinde hissedildi. Depremden dolayı panik yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar, kendilerini korona virüse rağmen sokağa attıklarını ifade etti. Depremin etkisine rağmen, birçok vatandaş ise evlerinden dışarıya çıkmadı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:59 Kaynak: İHA
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