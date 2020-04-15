Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi.
Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:35 Kaynak: İHA
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