Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu