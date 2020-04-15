Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
- Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi.
Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı "14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor