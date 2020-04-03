Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem - Son Dakika

Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem
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Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem Akdeniz'de meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.
Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem
HATAY - Akdeniz'de meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem Hatay'da ve ilçelerinde de hissedildi.
Akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 şiddetinde ki deprem Hatay Merkez olmak üzere tüm ilçelerinde hissedildi.
Depremden dolayı panik yaşadıklarını belirten bazı vatandaşlar, kendilerini koronavirüse rağmen sokağa attıklarını ifade ettiler.
Depremin etkisine rağmen, birçok vatandaş ise evlerinden dışarıya çıkmadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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