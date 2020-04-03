Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:46 Kaynak: İHA
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