Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:06 Kaynak: İHA
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