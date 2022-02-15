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Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi - Son Dakika

Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi

15.02.2022 13:32
Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi

Hatay'da piyasaya sürülmeye çalışılan 4,9 ton bozuk biber salçası imha edildi.

Hatay'da piyasaya sürülmeye çalışılan 4,9 ton bozuk biber salçası imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde bozuk biber salçasını piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen M.B'nin evini aradı.

Aramada, variller içerisinde Bursa'dan getirildiği tespit edilen 4,9 ton bozuk biber salçası ele geçirildi.

Bozuk salçayı piyasaya süreceği iddiasıyla ev sahibi M.B. gözaltına alındı.

Salça ekiplerce imha edildi.

Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 4,9 ton bozuk biber salçası piyasaya sürülmeden imha edildi - Son Dakika
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