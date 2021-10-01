4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı tehdit, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçlarından arananlara yönelik 4 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
Polis, şüphelilerin evlerinde kılıç, bıçak, mermi ve 31 bin 380 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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