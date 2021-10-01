4 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polis, şüphelilerin evlerinde kılıç, bıçak, mermi ve 31 bin 380 lira para ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı tehdit, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçlarından arananlara yönelik 4 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

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