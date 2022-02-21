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Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

21.02.2022 12:37
Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmada, Meydan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve deposunda arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 119 adet çeşitli markalarda kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili E.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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