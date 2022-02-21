Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinde 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmada, Meydan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve deposunda arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 119 adet çeşitli markalarda kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili E.S. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY