Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Reyhanlı ilçesinde 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, Harran Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ile 26 kilogram çay ele geçirildi.

Konuyla ilgili A.Y, S.Y, M.E.Y, H.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.