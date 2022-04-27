Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

27.04.2022 16:27
Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Reyhanlı ilçesinde 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesinde 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, Harran Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ile 26 kilogram çay ele geçirildi.

Konuyla ilgili A.Y, S.Y, M.E.Y, H.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Harran, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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