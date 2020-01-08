Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildi



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın torpido iç üst kısmına gizlenmiş 4 bin 483 adet Captagon hap bulundu.



Araçta bulunan yabancı uyruklu H.A.H. ve T. A. gözaltına alındı. - HATAY