Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildiAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın torpido iç üst kısmına gizlenmiş 4 bin 483 adet Captagon hap bulundu.
Araçta bulunan yabancı uyruklu H.A.H. ve T. A. gözaltına alındı. - HATAY
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