Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi

17.06.2022 15:18
Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden M.M. isimli şahsın satışa hazır uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alması üzerine, şüphelinin evinde yapılan aramada, sarı ve beyaz renkte 4 bin 500 adet captagon hap ile 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili M.M. gözaltına alındı. - HATAY

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Hatay'da 4 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da 4 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Kaynak: İHA

Bağlar, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi - Son Dakika
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