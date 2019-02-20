Son Dakika Haberleri: Hatay'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Hatay'da 4 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'da 4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
HATAY'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hatay'ın Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te meydana geldi. Yerin 25.95 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra  YayladağıAntakya ve Defne ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:58 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Samandağ, Hatay, Güncel
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