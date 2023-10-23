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Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:34

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı. Şüpheli, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü Gözcüler Mahallesi'nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı. Ekipler aramaların sonucunda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A.'yı yakaladı. Şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gözcüler, Hatay, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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