Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

13.04.2022 01:51
Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri,15 MA 0729 plakalı otomobille göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Antakya- Belen kara yolunda otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu organizatörler N.E. ve B.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Göçmen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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