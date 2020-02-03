Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.

Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu. Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B., C.Ö., H.U. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Bisikletlerin değişik tarihlerde kentin farklı noktalarından çalındığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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