Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 4 kişi çalıntı bisikletlerle yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, 4 kişiyi çalıntı bisikletlerle yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu. Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B., C.Ö., H.U. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Bisikletlerin değişik tarihlerde kentin farklı noktalarından çalındığı tespit edilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler. - HATAY
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