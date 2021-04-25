HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI - Son Dakika

HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

25.04.2021 15:46

HATAY'da, freni boşalan vincin karşı şeride geçerek, 11 araca çarpması sonucu yaralanan Fuat Kababıyık (61), eşi Sevim Kababıyık (61), kızları Nilay Kababıyık (34) ve arkadaşları Sinan Cımbız (21) Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan ayakta tedavilerinin ardından taburcu oldu.

HATAY'da, freni boşalan vincin karşı şeride geçerek, 11 araca çarpması sonucu yaralanan Fuat Kababıyık (61), eşi Sevim Kababıyık (61), kızları Nilay Kababıyık (34) ve arkadaşları Sinan Cımbız (21) Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan ayakta tedavilerinin ardından taburcu oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı anlatan Fuat Kababıyık, Kurtulmamız bir mucize. Ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Verilmiş sadakamız varmış dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Mehmet Sultanoğlu (33) yönetimindeki 06 AT 1509 plakalı elektrik kablosu yüklü vinç, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yolun karşısına geçtikten sonra 2'si hareket halinde, 9'u park durumunda olan 11 araca çarptı. Kazada vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanındaki Özcan Ünal (38) ile çarptığı taksinin şoförü Zülfikar Göçmen (38) ve yolcusu Eda Demirel (24) hayatını kaybetti. Vincin çarptığı 31 HU 006 plakalı otomobilde yaralanan Fuat Kababıyık, eşi Sevim Kababıyık ve kızları Nilay Kababıyık ile Sinan Cımbız da sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde elektrik kablosu yüklü vincin hızla devrildiği ve karşı şeritten gelen otomobilin sürücüsünün son anda kurtulduğu, diğer şeritten taksi ve otomobili altına alması saniye saniye kaydedildi.

Hastanedeki ayakta tedavileri gece tamamlanan Fuat Kababıyık, eşi Sevim Kababıyık, kızları Nilay Kababıyık ve arkadaşları Sinan Cımbız taburcu edildi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VAR, YAPABİLECEK BİR ŞEYİMİZ YOKTU'

Fuat Kababıyık kazadan kurtulmanın kendileri için mucize olduğunu ifade ederek, Ben Harbiye'ye doğru çıkıyordum. Bir an uzaklara baktım, bir vinç karşı yöne yuvarlanıyor. Ben de ayağımı yavaş yavaş gazdan çektim, biraz duraklamak istedim. Bize yetişmeyeceğini düşündüm. Ondan sonra bir baktım, arabaları altına alarak sürükleyip geliyor. En son geldi, son anda bizim arabaya geldi çarptı, durdu. Yani bizim yapacağımız hiçbir şey yoktu, ne sağa kaçabildik, ne sola kaçabildik, mecbur yerimizde kaldık. Yani verilmiş bir sadakamız var. Bizim arabanın ön tarafı parçalandı, hafif yaralanma oldu bizlerde, ayakta tedavi olduk ardından taburcu olduk? dedi.

'ŞU AN YAŞADIĞIMA ŞÜKREDİYORUM'

Kazanın şokunu henüz üzerinden atamadığını dile getiren Nilay Kababıkyık ise şunları söyledi Araba içinde yola bakarken, aracın devrildiğini gördüm. Bir baktım, kaç tane araba var sayamadım, gelirken hepsini alıp götürdü. O anı size anlatamam, şu an bile titriyorum korkudan. Çok kötüydü, şu an yaşadığıma şükrediyorum. Bizim yaşadığımız bir mucize, o ölenlere ne demeli

'KAMYONUN ARKA ÇİFTLİ TEKERLERİ SAĞIMDAKİ KAPIDAYDI'

Kazayı hafif sıyırıklarla atlattıkları için şükrettiklerini söyleyen Sevim Kababıyık da 'Diğer vatandaşlara rağmen biz iyiyiz. O kazada, kamyonun tekerleri yerden kesildi. Kamyon iki-üç metre yükseklikte havaya uçtu ve yan şeride yuvarlandı. Biz durduk ama bize yetişti yine. Ben ön tarafta oturmuştum, kamyonun arka çiftli tekerleri benim sağımdaki kapıdaydı. Başımıza ne geldiyse anlık oldu, biz de bilemedik diye konuştu.

HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI
HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Hatay Devlet Hastanesi, Otomobil, Cımbız, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: HATAY'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARALANAN AİLE DEHŞET ANLARINI ANLATTI - Son Dakika
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