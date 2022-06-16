Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi

16.06.2022 20:01
Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi

HATAY'da jandarma ekiplerince, piyasa değeri 4 milyon TL olan 16 kilogram balina kusmuğu (ambergris) maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da jandarma ekiplerince, piyasa değeri 4 milyon TL olan 16 kilogram balina kusmuğu (ambergris) maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'den, Hatay'ın İskenderun ilçesine, balinaların sindirim sisteminden üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu (ambergris) getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Haziran günü yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.


Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi
Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi
YORUMLAR
500
Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

İskenderun, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 20:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement