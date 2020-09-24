Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı Arsuz ilçesinde 4 ayrı yerde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 farklı noktada ormanı yakan şahıs yakalandı.

Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Arsuz ilçesinde 4 ayrı yerde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 farklı noktada ormanı yakan şahıs yakalandı. Yangın ise söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Arsuz'da bugün 12: 50 itibarıyla 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.

4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.

Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor.

Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı

Yangın, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

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