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Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

16.11.2021 13:47

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı önünde E-91 kara yolunda, 31 AHD 878, 31 AHV 45, 31 YC 279 ve 31 KGZ 73 plakalı otomobiller çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçlardaki 7 yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan İnci D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İskenderun, Deniz Er, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 4 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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