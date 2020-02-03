Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı - Son Dakika

Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 zanlı çalıntı bisikletlerle yakalandı.

Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 zanlı çalıntı bisikletlerle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu.

Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B, C.Ö, H.U. ve D.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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