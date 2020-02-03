Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı - Son Dakika

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Hatay'da 4 şüpheli çalıntı bisikletlerle yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 zanlı çalıntı bisikletlerle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 zanlı çalıntı bisikletlerle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bisikletlileri durdurdu.
Bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit eden polis, H.B, C.Ö, H.U. ve D.B'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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